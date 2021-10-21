Наявність проблем в енергетичній сфері не дозолить українським електромережам синхронізуватися з європейськими. Про це посол ЄС Матті Маасікас заявив на Форумі Асоціацій у Києві.
Що було раніше Україна готова об’єднатися з європейською енергосистемою, – Міненерго
Ситуацію можна виправити
Матті Маасікас відзначив зусилля України в газовій сфері. Там виконані фактично всі вимоги Євросоюзу. Однак втілення вимог у сфері електроенергетики досі не завершене. Та посол ЄС переконаний, що виправити ситуацію найближчим часом абсолютно реально. Щоправда, для цього потрібно запустити низку процесів, зокрема, позбавити олігархів впливу на галузь.
У перспективі технічно це можливо, але потрібен функціональний ринок електроенергії, діючий регулятор, деолігархізація ринку електроенергії тощо,
– заявив Маасікас.
Тільки після виконання основних вимог українські енергомережі зможуть синхронізуватися з енергосистемами Євросоюзу.