Народные депутаты проголосовали документ за основу и в целом во время заседания 23 сентября.

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Парламент принял законопроект

279 – за. Решение принято!

– подытожил Руслан Стефанчук.



Рада окончательно одобрила закон об олигархах / Скриншот из трансляции





ВРУ окончательно одобрила закон об олигархах / Скриншот из трансляции

Кто может попасть в список

Алексей Данилов заявил, что, разрабатывая закон о деолигархизации, Совет национальной безопасности и обороны определил, что к этой категории можно "уверенно причислить 13 человек".

По информации журналиста Сергея Лещенко, в этот список могут попасть:

Ринат Ахметов;

Петр Порошенко;

Дмитрий Фирташ;

Игорь Коломойский;

Виктор Пинчук;

Сергей Левочкин;

Виктор Медведчук;

Вадим Новинский;

Юрий Косюк;

Олег Бахматюк;

Костантин Жеваго;

Александр и Галина Гереги.

Обратите внимание! Во время заседания СНБО 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о деолигархизации.

Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Напомним, Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Накануне профильный комитет рекомендовал парламенту проголосовать за документ.