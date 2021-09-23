Народные депутаты проголосовали документ за основу и в целом во время заседания 23 сентября.

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Парламент принял законопроект

279 – за. Решение принято!
– подытожил Руслан Стефанчук.


Рада окончательно одобрила закон об олигархах / Скриншот из трансляции


ВРУ окончательно одобрила закон об олигархах / Скриншот из трансляции

Кто может попасть в список

Алексей Данилов заявил, что, разрабатывая закон о деолигархизации, Совет национальной безопасности и обороны определил, что к этой категории можно "уверенно причислить 13 человек".

По информации журналиста Сергея Лещенко, в этот список могут попасть:

  • Ринат Ахметов;
  • Петр Порошенко;
  • Дмитрий Фирташ;
  • Игорь Коломойский;
  • Виктор Пинчук;
  • Сергей Левочкин;
  • Виктор Медведчук;
  • Вадим Новинский;
  • Юрий Косюк;
  • Олег Бахматюк;
  • Костантин Жеваго;
  • Александр и Галина Гереги.

Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

  • участвуют в политической жизни;
  • имеют значительное влияние на СМИ;
  • являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;
  • являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).