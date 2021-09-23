Народные депутаты проголосовали документ за основу и в целом во время заседания 23 сентября.
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Парламент принял законопроект
279 – за. Решение принято!
– подытожил Руслан Стефанчук.
Рада окончательно одобрила закон об олигархах / Скриншот из трансляции
ВРУ окончательно одобрила закон об олигархах / Скриншот из трансляции
Кто может попасть в список
Алексей Данилов заявил, что, разрабатывая закон о деолигархизации, Совет национальной безопасности и обороны определил, что к этой категории можно "уверенно причислить 13 человек".
По информации журналиста Сергея Лещенко, в этот список могут попасть:
- Ринат Ахметов;
- Петр Порошенко;
- Дмитрий Фирташ;
- Игорь Коломойский;
- Виктор Пинчук;
- Сергей Левочкин;
- Виктор Медведчук;
- Вадим Новинский;
- Юрий Косюк;
- Олег Бахматюк;
- Костантин Жеваго;
- Александр и Галина Гереги.
Законопроект об олигархах: детали
Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- имеют значительное влияние на СМИ;
- являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).