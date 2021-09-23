Народні депутати проголосували документ за основу та в цілому під час засідання 23 вересня.
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Парламент ухвалив законопроєкт
279 – за. Рішення прийнято!
– підсумував Руслан Стефанчук.
Рада остаточно схвалила закон про олігархів / Скриншот з трансляції
ВРУ остаточно схвалила закон про олігархів / Скриншот з трансляції
Хто може потрапити до списку
Олексій Данілов заявив, що, розробляючи закон про деолігархізацію, Рада національної безпеки й оборони визначила, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".
За інформацією журналіста Сергія Лещенка, до цього списку можуть потрапити:
- Рінат Ахметов;
- Петро Порошенко;
- Дмитро Фірташ;
- Ігор Коломойський;
- Віктор Пінчук;
- Сергій Льовочкін;
- Віктор Медведчук;
- Вадим Новинський;
- Юрій Косюк;
- Олег Бахматюк;
- Костантин Жеваго;
- Олександр і Галина Гереги.
Законопроєкт про олігархів: деталі
Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).