Олексій Данілов заявив, що, розробляючи закон про деолігархізацію, Рада національної безпеки й оборони визначила, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

Про це секретар РНБО повідомив у 11 травня, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

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Один із великих викликів, який сьогодні існує і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки й оборони президент дав завдання Апарату РНБО, Антимонопольному комітету, Офісу Президента розробити закон про олігархів, які сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси,

– сказав він.

Олексій Данілов зазначив, за критеріями РНБО, що враховують, готуючи документ, є 13 людей, яких можна віднести до олігархічного середовища. За його словами, вони мають дуже великий вплив всередині та зовні України.

За інформацією журналіста Сергія Лещенка, згідно зі законом про деолігархізацію до цієї категорії потраплять:

Рінат Ахметов;

Петро Порошенко;

Дмитро Фірташ;

Ігор Коломойський;

Віктор Пінчук;

Сергій Льовочкін;

Віктор Медведчук;

Вадим Новинський;

Юрій Косюк;

Олег Бахматюк;

Костантин Жеваго;

Олександр і Галина Гереги.

Зеленський ініціював законопроєкт про статус олігарха

Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету.

Президент заявив, що на сьогодні це є один з пріоритетів. Законопроєкт має бути фундаментальним і перетворюватиме олігархів у бізнесменів.

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