Президент Володимир Зеленський вважає бандитами тих людей, що заробили свої статки на підприємствах, які "зрейдерили" у 1990-х роках. За його словами, сьогодні їх вважають поважними бізнесменами.

Глава держави зазначив, що це не тільки окремі особи, а й цілі групи, з якими потрібно боротися. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

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Вони просто бандити

Володимир Зеленський пояснив, що після здобуття незалежності на початку 1990-х років через те, що Україна "така приваблива та багата, її почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині". Зокрема багато людей, яких сьогодні вважають поважними бізнесменами.

Я вважаю їх просто бандитами, тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів, – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли й забрали, "зрейдерили". Такі були часи. І ці люди – це фінансові групи,

– сказав президент.

Він додав, що з ними потрібно боротися і держава це робить.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує запровадження санкцій проти українських олігархів.

Зеленський ініціював законопроєкт про статус олігарха

Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету.

Президент заявив, що на сьогодні це є один з пріоритетів. Цей законопроєкт має бути фундаментальним і перетворюватиме олігархів у бізнесменів.

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