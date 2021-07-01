Проєкт закону розглянули на позачерговому засіданні Ради 1 липня. За його прийняття за основу свої голоси віддали 275 народних депутатів.

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Як рада проголосувала за законопроєкт проти олігархів

Законопроєкт №5599, що має повну назву "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" підтримали у першому читанні.

Ухвалили законопроєкт силами нардепів "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіра" і позафракційних. Проти була "Європейська солідарність" і "Голос", а "Батьківщина" – утрималася.



Як фракції голосували за законопроєкт проти олігархів / Фото з твітеру Верховної Ради

Надалі законопроєкт мають розглянути у другому читанні і ухвалити в цілому.

Як нардепи голосували за законопроєкт про олігархів: дивіться відео 24 каналу

Деталі підтриманого Радою документа

Законопроєкт передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Для того, аби потрапити у список, людина має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених:

обіймати найвищі держпосади, мати мандат або фінансувати політичні партії;

володіти або контролювати ЗМІ;

бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;

мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

Основною метою документа є перетворення олігархів на бізнесменів.

Ідея створення законопроєкту про олігархів: що відомо