Проєкт закону розглянули на позачерговому засіданні Ради 1 липня. За його прийняття за основу свої голоси віддали 275 народних депутатів.
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Як рада проголосувала за законопроєкт проти олігархів
Законопроєкт №5599, що має повну назву "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" підтримали у першому читанні.
Ухвалили законопроєкт силами нардепів "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіра" і позафракційних. Проти була "Європейська солідарність" і "Голос", а "Батьківщина" – утрималася.
Як фракції голосували за законопроєкт проти олігархів / Фото з твітеру Верховної Ради
Надалі законопроєкт мають розглянути у другому читанні і ухвалити в цілому.
Як нардепи голосували за законопроєкт про олігархів: дивіться відео 24 каналу
Деталі підтриманого Радою документа
Законопроєкт передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Для того, аби потрапити у список, людина має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених:
- обіймати найвищі держпосади, мати мандат або фінансувати політичні партії;
- володіти або контролювати ЗМІ;
- бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;
- мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.
Основною метою документа є перетворення олігархів на бізнесменів.
Ідея створення законопроєкту про олігархів: що відомо
- 15 квітня 2021 року Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.
- Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов зазначив, що олігархи "мають дуже великий вплив на економіку, внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси". І таких олігархів можна назвати щонайменше 13.
- 3 червня президент подав до Ради законопроєкт про запобігання загрози олігархів нацбезпеці. Політик позначив його як невідкладний