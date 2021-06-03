Повний його текст опублікувало того ж дня видання "Лівий берег". Називається він "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

До теми Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів

Законопроєкт про олігархів: про що в ньому мовиться

Законопроєкт про олігархів має 13 сторінок та 10 статей.

Хто такий "олігарх"

Які поняття визначає закон про олігархів

"Бенефіціар".

"ЗМІ" та "електронний ЗМІ".

"Контролер" (то така особа, яка має вирішальний вплив на управління або роботу ЗМІ).

"Пов'язана особа" (прямо або опосередковано володіє часткою ЗМІ).

Кого в Україні будуть вважати олігархами: перелік ознак

Беруть участь у політичному житті. Мають значний вплив на ЗМІ Є кінцевим власником суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку. Є власником активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Що таке "участь у політичному житті" для олігарха

Це якщо людина обійняла державну посаду (президента України, спікера або віцеспікера Верховної Ради, прем'єр-міністра, віцепрем'єра, просто міністра чи заступників).

(президента України, спікера або віцеспікера Верховної Ради, прем'єр-міністра, віцепрем'єра, просто міністра чи заступників). Якщо людина стала керівником іншого центрального органу влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів, головою СБУ, Офісу генпрокурора, Нацбанку тощо.

Якщо стала народним депутатом.

Або не стала, але є керівником політичної партії чи фінансує її діяльність, політичну агітацію, мітинги чи демонстрації з політичними вимогами.

Що таке "значний вплив на засоби масової інформації"

Це якщо людина є бенефіціаром чи контролером ЗМІ.

Або якщо була таким на дату набрання чинності цим законом, але потім передала свій ЗМІ пов'язаним особам або особам, які не мають бездоганної ділової репутації (визначена у 10 статті).

До чого новий закон зобов'язує олігархів

Хто вирішуватиме, кого вважати олігархом, а кого – ні

Кого визнати олігархом – вирішує РНБО на підставі подання уряду, члена Ради національної безпеки й оборони, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету.

на підставі подання уряду, члена Ради національної безпеки й оборони, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету. Чинним таке визнання робить указ президента.

Що таке Реєстр олігархів і до чого він зобов'язує фігурантів

Закон також передбачає, що в Україні мають створити Реєстр олігархів. Якщо людина потрапляє у цей реєстр, їй заборонено прямо або опосередковано фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації.

Якщо людина потрапляє у цей реєстр, їй заборонено прямо або опосередковано фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації. Особи, включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію – таку ж, як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Що повинен зробити чиновник, якщо "контактував" з олігархом

Якщо публічний державний службовець (від президента і вниз по вертикалі) мав контакт (зустріч чи розмову) з олігархом, то повинен також подати таку декларацію. І щоб не було "я не знав", олігарх повинен повідомити службовця, що фігурує в Реєстрі.

Щоправда, якщо така зустріч була публічною, на офіційних заходах, у судових засіданнях тощо, то до декларування вона не зобов'язує. У інших випадках декларацію треба подати не пізніше наступного дня після контакту.

Як олігарху прибрати своє прізвище з реєстру

"Вийти" з Реєстру олігархів можливо. Для цього треба позбутися щонайменше двох ознак із переліку, передбаченого законом.

із переліку, передбаченого законом. Рішення про виключення людини з Реєстру приймає РНБО на підставі заяви олігарха та поданих ним документів на підтвердження відсутності ознак, вказаних у законі.

Законопроєкт про олігархів: повний текст документу

Зауважимо, що документ традиційно набере чинності з наступного після публікації дня, але основні його положення почнуть працювати тільки через 6 місяців. Це самим законом і передбачено, як і строк його дії – 10 років.

Коли з'явилася ідея про створення законопроєкту про олігархів