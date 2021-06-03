Повний його текст опублікувало того ж дня видання "Лівий берег". Називається він "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

До теми Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів

Законопроєкт про олігархів: про що в ньому мовиться

Законопроєкт про олігархів має 13 сторінок та 10 статей.

Хто такий "олігарх"

Які поняття визначає закон про олігархів

  • "Бенефіціар".
  • "ЗМІ" та "електронний ЗМІ".
  • "Контролер" (то така особа, яка має вирішальний вплив на управління або роботу ЗМІ).
  • "Пов'язана особа" (прямо або опосередковано володіє часткою ЗМІ).

Кого в Україні будуть вважати олігархами: перелік ознак

  1. Беруть участь у політичному житті.
  2. Мають значний вплив на ЗМІ
  3. Є кінцевим власником суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку.
  4. Є власником активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Що таке "участь у політичному житті" для олігарха

  • Це якщо людина обійняла державну посаду (президента України, спікера або віцеспікера Верховної Ради, прем'єр-міністра, віцепрем'єра, просто міністра чи заступників).
  • Якщо людина стала керівником іншого центрального органу влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів, головою СБУ, Офісу генпрокурора, Нацбанку тощо.
  • Якщо стала народним депутатом.
  • Або не стала, але є керівником політичної партії чи фінансує її діяльність, політичну агітацію, мітинги чи демонстрації з політичними вимогами.

Що таке "значний вплив на засоби масової інформації"

  • Це якщо людина є бенефіціаром чи контролером ЗМІ. 
  • Або якщо була таким на дату набрання чинності цим законом, але потім передала свій ЗМІ пов'язаним особам або особам, які не мають бездоганної ділової репутації (визначена у 10 статті). 

До чого новий закон зобов'язує олігархів

Хто вирішуватиме, кого вважати олігархом, а кого – ні

  • Кого визнати олігархом – вирішує РНБО на підставі подання уряду, члена Ради національної безпеки й оборони, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету.
  • Чинним таке визнання робить указ президента. 

Що таке Реєстр олігархів і до чого він зобов'язує фігурантів

  • Закон також передбачає, що в Україні мають створити Реєстр олігархів. Якщо людина потрапляє у цей реєстр, їй заборонено прямо або опосередковано фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації.
  • Особи, включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію – таку ж, як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Що повинен зробити чиновник, якщо "контактував" з олігархом

  • Якщо публічний державний службовець (від президента і вниз по вертикалі) мав контакт (зустріч чи розмову) з олігархом, то повинен також подати таку декларацію. І щоб не було "я не знав", олігарх повинен повідомити службовця, що фігурує в Реєстрі.
  • Щоправда, якщо така зустріч була публічною, на офіційних заходах, у судових засіданнях тощо, то до декларування вона не зобов'язує. У інших випадках декларацію треба подати не пізніше наступного дня після контакту.

Як олігарху прибрати своє прізвище з реєстру

  • "Вийти" з Реєстру олігархів можливо. Для цього треба позбутися щонайменше двох ознак із переліку, передбаченого законом. 
  • Рішення про виключення людини з Реєстру приймає РНБО на підставі заяви олігарха та поданих ним документів на підтвердження відсутності ознак, вказаних у законі.

Законопроєкт про олігархів: повний текст документу

 

 

Коли з'явилася ідея про створення законопроєкту про олігархів

  • 15 квітня 2021 року Президент України Володимир  Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Тоді ж він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.  
  • Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що олігархи "мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси". І таких олігархів можна назвати щонайменше 13.