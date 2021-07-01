Проект закона рассмотрели на внеочередном заседании Рады 1 июля. За его принятие за основу свои голоса отдали 275 народных депутатов.

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Как рада проголосовала за законопроект против олигархов

Законопроект №5599, имеющий полное название "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономически или политический вес в общественной жизни (олигархов)" поддержали в первом чтении.

Приняли законопроект силами нардепов "Слуги народа", "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных. Против была "Европейская солидарность" и "Голос", а "Батькивщина" – воздержалась.



Как фракции голосовали за законопроект против олигархов / Фото с твиттера Верховной Рады

В дальнейшем законопроект должны рассмотреть во втором чтении и принять в целом.

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Детали поддержанного Радой документа

Законопроект предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Для того, чтобы попасть в список, человек должен отвечать не менее 3 критериям из 4 установленных:

занимать высокие госдолжности, иметь мандат или финансировать политические партии;

владеть или контролировать СМИ;

быть конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией;

иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.

Основной целью документа является превращение олигархов на бизнесменов.

Напомним, ранее проголосовать за этот документ Раде рекомендовал профильный комитет. А "Слуга народа" сообщила, что голосов за его принятие достаточно.

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