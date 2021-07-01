Проект закона рассмотрели на внеочередном заседании Рады 1 июля. За его принятие за основу свои голоса отдали 275 народных депутатов.
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Как рада проголосовала за законопроект против олигархов
Законопроект №5599, имеющий полное название "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономически или политический вес в общественной жизни (олигархов)" поддержали в первом чтении.
Приняли законопроект силами нардепов "Слуги народа", "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных. Против была "Европейская солидарность" и "Голос", а "Батькивщина" – воздержалась.
Как фракции голосовали за законопроект против олигархов / Фото с твиттера Верховной Рады
В дальнейшем законопроект должны рассмотреть во втором чтении и принять в целом.
Как нардепы голосовали за законопроект об олигархах: смотрите видео 24 канала
Детали поддержанного Радой документа
Законопроект предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Для того, чтобы попасть в список, человек должен отвечать не менее 3 критериям из 4 установленных:
- занимать высокие госдолжности, иметь мандат или финансировать политические партии;
- владеть или контролировать СМИ;
- быть конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией;
- иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.
Основной целью документа является превращение олигархов на бизнесменов.
Идея создания законопроекта об олигархах: что известно
- 15 апреля 2021 года Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Он отметил, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.
- Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов отметил, что олигархи "имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы". И таких олигархов можно назвать по меньшей мере 13.
- 3 июня президент подал в Раду законопроект о предотвращении угрозы олигархов нацбезопасности. Политик обозначил его как неотложный.