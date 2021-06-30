Вже 1 липня законопроєкт винесуть на розгляд Верховної Ради. Нагадаємо, документ ініціював президент Володимир Зеленський.
До теми Деолігархізація вигідна олігархам, – Гетманцев про законопроєкт Зеленського
Комітет оборони проголосував за законопроєкт про олігархів. Завтра буде в залі (парламенту – 24 каналу),
– заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроєкт про олігархів: головне
- 3 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про запобігання загрози олігархів нацбезпеці. Політик позначив його як невідкладний. Мета документу – перетворити олігархів на бізнесменів.
- Закон передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Для того, щоб потрапити у список особа має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених: обіймати найвищі держпосади, мати мандат або фінансувати політичні партії, володіти або контролювати ЗМІ, бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією, мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.