Вже 1 липня законопроєкт винесуть на розгляд Верховної Ради. Нагадаємо, документ ініціював президент Володимир Зеленський.

До теми Деолігархізація вигідна олігархам, – Гетманцев про законопроєкт Зеленського

Комітет оборони проголосував за законопроєкт про олігархів. Завтра буде в залі (парламенту – 24 каналу),

– заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як голосували члени комітету

Законопроєкт підтримали 9 членів комітету, 4 проголосували проти, а 1 утримався, пише Укрінформ. Політики пропонують скоротити строки подання поправок і пропозицій до законопроєкту наполовину.

Крім того, вони рекомендували Раді відхилити альтернативні законопроєкти №5599-1, 5599-2 та 5599-3 авторства депутатів від фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина" та "За майбутнє".