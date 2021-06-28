Про це повідомив заступник глави фракції "Слуг народу" Олександр Корнієнко. Перше позачергове засідання скликав президент Володимир Зеленський.

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Позачергове засідання 29 червня

Народні депутати 29 червня зберуться на позачергове засідання Ради. Під час нього розглянуть законопроєкти, що стосуються оборонного сектора:

про національний спротив;

про збільшення чисельності ЗСУ;

про критичну інфраструктуру.

У "Слузі народу" також додали, що ці проєкти законів рекомендовані профільним комітетом до ухвалення у першому читанні.

Позачергове засідання Ради 1 липня

Олександр Корнієнко перед урочистим засіданням Ради 28 червня заявив, що нардепи позачергово зберуться ще й 1 липня.

За його словами, тоді розглянуть президентський законопроєкт про олігархів, а також низку інших документів:

про реформування ДАБІ;

про корінні народи;

про скасування вільної економічної зони "Крим".