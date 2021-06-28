Об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Первое внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский.

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Внеочередное заседание 29 июня

Народные депутаты 29 июня соберутся на внеочередное заседание Рады. Во время него рассмотрят законопроекты, касающиеся оборонного сектора:

о национальном сопротивлении;

об увеличении численности ВСУ;

о критической инфраструктуре.

В "Слуге народа" также добавили, что эти проекты законов рекомендованы профильным комитетом к принятию в первом чтении.

Внеочередное заседание Рады 1 июля

Александр Корниенко перед торжественным заседанием Рады 28 июня заявил, что нардепы соберутся еще и 1 июля.

По его словам, тогда рассмотрят президентский законопроект об олигархах, а также ряд других документов:

о реформировании ГАСИ;

о коренных народах;

об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В четверг это будет действительно историческое событие и мы ожидаем, что мы выйдем в четверг вечером в новой, обновленной политической реальности,

– сказал "слуга народа".

Обратите внимание! Создание законопроекта о статусе олигарха в Украине инициировал президент Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля.

Законопроект об олигархах: коротко

Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

В то же время член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что в реестр олигархов могут попасть те лица, которые отвечают трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

оказывают значительное влияние на СМИ;

являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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