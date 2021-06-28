Глава государства отметил, что докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании первый глава страны Леонид Кравчук.

Читайте также Впервые за 300 лет: Зеленский сообщил, что в Украину попадет оригинал Конституции Орлика

Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил многих депутатов и фракции, которые приобщены к этому процессу. По словам президента, законопроект очень важен.

Обратите внимание! В Украине 28 июня 2021 года отмечают 25-летие Конституции. Ее приняли через 5 лет после провозглашения независимости.

Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео​