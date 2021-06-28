Глава государства отметил, что докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании первый глава страны Леонид Кравчук.
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Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой,
– сказал Владимир Зеленский.
Он также поблагодарил многих депутатов и фракции, которые приобщены к этому процессу. По словам президента, законопроект очень важен.
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