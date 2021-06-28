Глава держави зазначив, що доповідатиме про законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні перший очільник країни Леонід Кравчук.

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Відповідно до статі 93 Конституації України я вношу на розгляд Верховної Ради проєкт закону про Великий державний герб України та визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також поядякував багатьом депутатам і фракціям, які долучені до цього процесу. За словами президента, законопроєкт дуже важливий.