Президент України повідомив, що оригінал документа привезуть в Україну на День незалежності.

До теми Вона молода, але зріла й мудра, – Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Зеленський розповів, що оригінал Конституції Пилипа Орлика прибуде до нашої країни вперше за 311 років. Це стало можливим завдяки тісній співпраці з Національним архівом Швеції.

Загалом очікується на 3 копії Конституції Пилипа Орлика:

першу вже зранку 28 червня встановили в фойє Верховної Ради;

друга буде перебувати в Офісі Президента;

третя – в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження.

Президент додав, що оригінал Конституції, а також булаву гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи всі охочі зможуть побачити в Софійському Соборі.

Також український лідер зазначив, що наша Конституція ще молода, але вже зріла та мудра. Крім того, вона демократична та людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина.

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Також Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Великий герб України. Документ визначено як невідкладний.

Раніше Мінкульт оприлюднив найкращий ескіз великого Державного Герба України. Його створив Олексій Кохан. Великий герб містить обов'язкові елементи, зокрема:

герб Війська Запорозького,

воїна-козака,

лицаря з мушкетом,

знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний Герб.



Ескіз великого Державного Герба України / Фото з соцмереж Олександра Ткаченка