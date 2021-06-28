Український лідер зазначив, що наша Конституція ще молода, але вже зріла та мудра.

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Президент нагадав, що третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина.

Конституції України – 25! Вона молода, але зріла й мудра. Конституція – символ нашої держави, історії та незалежності,

– заявив Зеленський.

Зауважимо, що Конституція України у тому вигляді, якому ми її знаємо, була ухвалена лише через 5 років після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

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Раніше з нагоди відзначення Дня Конституції України, до речі, єдиного державного свята, яке прописане в самій же Конституції, Міністерство культури та інформаційної політики презентувало проморолик про базові права українців.

Промо ролик з нагоди 25-річчя Конституції України: дивіться відео