Украинский лидер отметил, что наша Конституция еще молодая, но уже зрелая и мудрая.
Важно Первые разделы – "святая святых": интересное интервью с соавтором Конституции Бессмертным
Президент напомнил, что треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина.
Конституции – 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Конституция – символ нашего государства, истории и независимости,
– заявил Зеленский.
Заметим, что Конституция Украины в том виде, каком мы ее знаем, была принята лишь через 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.
Больше об этом День Конституции: малоизвестные факты об Основном Законе Украины
Ранее по случаю Дня Конституции Украины, кстати, единственного государственного праздника, который прописан в самой же Конституции, Министерство культуры и информационной политики презентовало проморолик о базовых правах украинцев.
Промо ролик по случаю 25-летия Конституции Украины: смотрите видео