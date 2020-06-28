День Конституции Украины отмечают 28 июня. В 1996 году в этот день был принят Основной Закон государства и с того момента 28 июня в Украине является государственным праздником.

Ко Дню Конституции 24 канал подготовил подборку интересных фактов об Основном Законе Украины.

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Единственный праздник, который прописан в Конституции

Для укранцев День Конституции - это еще один дополнительный выходной. Но интересный факт, 28 июня - День Конституции Украины - является единственным государственным праздником, который прописан в самой Конституции Украины.

В соответствии со статьей 161, День принятия Конституции Украины является государственным праздником и имеет соответствующее название День Конституции Украины.



День Конституции Украины является государственным выходным // apostrophe.ua/ua

Предшественники Конституции

Конституция Украины в том виде, каком мы ее знаем, была принята лишь через 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

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Рабочая группа во главе с первым председателем Конституционного суда Украины Леонидом Юзьковым разработала проект Конституции еще в 1992 году. Но он не был реализован из-за перманентных противостояний между тогдашним президентом Леонидом Кравчуком и Верховной Радой Украины.

Буквально через год после избрания Леонида Кучмы президентом Украины 8 июня 1995 года на фоне обострения конституционного кризиса был принят так называемый Конституционный договор. Он был временной Конституцией и действовал в течение года и 20 дней до принятия уже полноценного Основного закона Украины.

Второй президент независимой Украины Леонид Кучма // Getty images

С 1990 по 1996 было предложено 15 проектов Конституции Украины.

Если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов, Крым бы не стал Автономной республикой, а был бы 25-й областью Украины.

В украинской Конституции мог быть совсем другой "отец"

4 апреля 1996 года 10 депутатских фракций (без социалистов и коммунистов) создали межфракционную депутатскую группу по разработке Конституции под руководством тогдашнего заместителя председателя Народного Руха Украины Александра Лавриновича.

5 мая 1996 года на ее основе была создана Временная специальная комиссия по доработке проекта Конституции Украины, в которой по требованию коммунистов и социалистов, Лавриновича было заменено народным депутатом Украины Михаилом Сиротой. Именно его называют "отцом" Конституции независимой Украины.



Народные депутаты приветствуют отца Конституции Украины Михаила Сироту

24 часа работы и 315 голосов

Парламент 27 июня 1996 года решил рассматривать проект Конституции на одном заседании без перерывов.

После бурных дискуссий по итогам непрерывной почти 24-часовой работы депутатам удалось согласовать все положения документа.

Голосование проходило по каждой статье в отдельности и целыми разделами. В 9:18 утра 28 июня 1996 года за Конституцию Украины проголосовали в целом. Таким образом 315 голосами (из 300 необходимых) был введен в действие Основной закон Украины.

"Есть Конституция!"

Именно такими были первые слова тогдашнего председателя Верховной Рады Александра Мороза после принятия Конституции.

Как принимали Конституцию Украины 28 июня 1996 года: видео

После бессонной ночи нардепам устроили скромный банкет с конфетами и шампанским.

Украина стала последней из стран бывшего Советского Союза, что приняла новую Конституцию.

Изменения в Конституцию

За 24 года существования Конституции Украины в Основной Закон страны были внесены 8 изменений.

Первое изменение было внесено 8 декабря 2004 года, но через 6 лет в 2010 году эту правку признали неконституционной. А касалась она Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины".

Последняя правка была принята 3 сентября 2019 года и вступила в силу 1 января 2020 года. Она касалась неприкосновенности народных депутатов Украины.

Сейчас рассмотрения ожидают изменения в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии, о законодательной инициативы народа, об уполномоченных Рады и о дополнительных основаниях для лишения нардепа полномочий.

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Мини-Конституция

22 августа 2011 года в Киеве была презентована первая миниатюрная Конституция Украины. Авторы идеи объяснили, что замысел такого проекта в том, чтобы привлечь больше внимания граждан к законодательству.

Миниатюрная рукописная книжечка "Конституция Украины" размером 2х3 сантиметра, она включает 160 рукописных страниц, а буквы высотой не более 1 миллиметра можно читать без очков. Ее создание заняло примерно два месяца.



Мини-Конституция Украины размерами 2х3 см