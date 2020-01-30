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      Закон о референдуме: что обещают украинцам и есть ли опасность манипуляций

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      Президент Зеленский на выборах обещал сделать референдум действенным механизмом народовластия / 24 канал

      Одно из предвыборных обещаний президента Зеленского – принятие нового закона о референдуме как одной из форм народовластия. Каким будет новый закон и о красных линиях, которые нужно заложить в документе, – в материале 24 канала.

      Закон о референдуме должен быть действенным

      Проведение всеукраинского референдума гарантировано Конституцией Украины – III раздел. Впрочем, отмечают эксперты, закон в течение многих лет находился в замороженном состоянии.

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      По словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, мы долго теряли возможность использования такого чрезвычайно действенного инструмента демократии, как референдумы. А тема проведения референдума использовалась политиками для пиара. При этом была непубличная договоренность: дальше инициатив и акций тема референдума не двигается.

      Было много примеров, когда партии собирали подписи, приносили в ЦИК или в Верховную Раду и заявляли о референдуме. И все. За исключением 2000 года, когда президент Кучма провел референдум об изменениях в Конституцию. Но этот процесс сложно было назвать референдумом из-за большого количества замечаний относительно честности результатов,
      – говорит Алексей Кошель.

      К тому же, условные результаты референдума так и не были реализованы в законодательство.

      Кучма
      Кучма провел сомнительный референдум, результаты которого так и не были воплощены / Фото Facebook

      Политолог Андрей Вигиринский отмечает: одна из форм демократии – участие граждан в общенациональном и местном референдумах. А эти законы у нас фактически отсутствуют.

      К сведению: За последний год власти Порошенко тормозился процесс интеграции Украины в ЕС, – Кулеба

      Поэтому, заключают эксперты, законы нужны. Надо продумать только одно: чтобы механизмом референдума не злоупотребляли.

      Главное – чтобы инструмент референдума был и не слишком простой, и не сложный с точки зрения реализации. Чтобы не было, как с петициями на сайте президента: обращения обо всем на свете – кадровые назначения, запреты кафе и т.д.,
      – говорит Андрей Вигиринский.

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      Что будет в новом законе?

      По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, в начале работы третьей сессии Верховной Рады возможно вынесение на рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме. Сейчас рабочая группа разрабатывает документ. Существует ряд вопросов, прежде всего процедурных, которые невозможно решить без активного обсуждения с представителями ЦИК, Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и Министерства цифровой трансформации.

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      Как отмечает член рабочей группы, сопредседатель совета союза "Реанимационный Пакет Реформ" Юлия Кириченко, основной вопрос, который концептуально согласован – какие именно референдумы будут предусматриваться законом.

      Есть обязательные референдумы, предусмотренные Конституцией. (Статья 73 – исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины – "24"). Также заложен отменяющий законодательный референдум – по народной инициативе украинцы могут инициировать отмену какого-либо закона. Закладывается консультативный референдум – по общегосударственным вопросам,
      – замечает Юлия Кириченко.

      референдум верховна рада
      По народной инициативе можно будет отменить законы? Фото 24 канала

      При этом эксперт подчеркивает: инициировать отмену закона на референдуме можно, а вот принимать – нет. Референдум, отмечает Юлия Кириченко, не является процедурой для доработки законных актов, которые будут закладывать правовые нормы.

      Андрей Вигиринский отмечает: важно, чтобы было четко прописано: кто имеет право на сбор подписей? Как они будут проверяться? Сроки проведения референдума, потому что для этого нужны деньги из бюджета. Формы агитации, формулировки вопросов, чтобы не было манипуляций. Главное – в чем общественная необходимость всеукраинского референдума?

      Красные линии закона о референдуме

      Согласно статье 74 Конституции Украины – референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии. Эксперты отмечают: надо поставить четкие рамки, чтобы не было двусмысленного толкования.

      Четко провести красные линии. Чтобы проведение референдума не привело к росту сепаратистских тенденций, раскачиванию общества. Это касается вопросов языка, полномочий органов власти местного самоуправления. Не должно быть завуалированных вопросов, которые могли бы привести к увеличению роли регионов. Это серьезные риски для государства,
      – отмечает Алексей Кошель.

      сепаратизм
      Главное, чтобы были четкие предохранители о сепаратизме / Фото Getty

      По словам Юлии Кириченко, нельзя выносить на всеукраинский референдум кадровые вопросы, а также предусматривающие ограничения или отмену прав человека.

      В законопроекте о референдуме прописаны предохранители. Нельзя выносить вопросы, посягающие на национальную безопасность, разжигающие межнациональную, межэтническую вражду. Или о введении смертной казни. Что касается проявлений сепаратизма, если на всеукраинский референдум захотят вынести вопросы, которые будут представлять опасность территориальной целостности, то это невозможно,
      – отмечает Юлия Кириченко.

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      Кроме того, отмечает эксперт, есть второй предохранитель – Конституционный суд. КСУ имеет право рассматривать конституционность вопроса референдума по народной инициативе.

      Местные референдумы

      Юлия Кириченко замечает: закон о местных референдумах – следующий этап после завершения реформы децентрализации. Специалисты убеждены: сначала лучше запустить местные референдумы. В частности, говорит Алексей Кошель, это достаточно действенный механизм.

      ЄС
      С референдумами о вступлении в НАТО и ЕС не стоит спешить / Фото Getty

      Андрей Вигиринский также убежден: нельзя сейчас говорить о всеукраинском референдуме по вступлению в НАТО или ЕС. Украина не соответствует критериям этих организаций. НАТО и ЕС не примут наши заявки. Как тогда обеспечить выполнение такого решения референдума?

      В Украине нет исторической правовой традиции участия в референдумах. Лучше начать с местных референдумов. Чтобы не нивелировать значение общенационального. Научить людей голосовать и принимать на себя ответственность на местном уровне. Чтобы человек мог понять значение участия в голосовании,
      – говорит Андрей Вигиринский.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Зеленский Статьи Верховная Рада Руслан Стефанчук Референдум Конституция
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