Если бы парламентские выборы состоялись сейчас: кого поддерживают украинцы
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце мая – начале июня, то наибольшее количество украинцев поддержали бы президентскую партию "Слуга народа".
Результаты опроса относительно рейтинга партий опубликовал КМИС.
Предыдущий рейтинг Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая
Результаты опроса среди тех, кто определился:
- 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
- 17,7% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",
- 16,2% – за партию "Европейская Солидарность",
- 8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- 4,7% – за партию "Сила и Честь",
- 4,7% – за Партию Шария",
- 4,5% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 3,8% – за партию "Голос",
- 2,9% – за партию "Гражданская позиция",
- 2,6% – за партию "Украинская стратегия Гройсмана",
- 2,3% – за партию "Свобода",
- 1,6% – за партию "Оппозиционный блок",
- 1,4% - за партию " Самопомич",
- 0,7% – за партию "Национальный корпус",
- за другие партии – всего 0,8%.
Результаты опроса КМИС / Скриншот
В общем в последнее время рейтинг "Слуги народа" и "Батькивщины" немного упал, а партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" наоборот укрепила свои позиции. Рейтинг "Европейской Солидарности" почти не изменился.
Опрос провели с 24 мая по 4 июня во всех областях, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.