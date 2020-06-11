Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце мая – начале июня, то наибольшее количество украинцев поддержали бы президентскую партию "Слуга народа".

Результаты опроса относительно рейтинга партий опубликовал КМИС.

Предыдущий рейтинг Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая

Результаты опроса среди тех, кто определился:

28% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

17,7% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",

16,2% – за партию "Европейская Солидарность",

8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

4,7% – за партию "Сила и Честь",

4,7% – за Партию Шария",

4,5% – за Радикальную партию Олега Ляшко,

3,8% – за партию "Голос",

2,9% – за партию "Гражданская позиция",

2,6% – за партию "Украинская стратегия Гройсмана",

2,3% – за партию "Свобода",

1,6% – за партию "Оппозиционный блок",

1,4% - за партию " Самопомич",

0,7% – за партию "Национальный корпус",

за другие партии – всего 0,8%.



Результаты опроса КМИС / Скриншот

В общем в последнее время рейтинг "Слуги народа" и "Батькивщины" немного упал, а партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" наоборот укрепила свои позиции. Рейтинг "Европейской Солидарности" почти не изменился.

Опрос провели с 24 мая по 4 июня во всех областях, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.