Якби парламентські вибори відбулися зараз: кого підтримують українці
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці травня – на початку червня, то найбільше українців підтримали би президентську партію "Слуга народу".
Результати опитування щодо рейтингу партій опублікував КМІС.
Попередній рейтинг Які партії проходять до Ради, якби вибори відбулися в середині травня
Результати опитування серед тих, хто визначився:
- 28% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 17,7% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 16,2% – за партію "Європейська Солідарність",
- 8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 4,7% – за партію "Сила і Честь",
- 4,7% – за "Партію Шарія",
- 4,5% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 3,8% – за партію "Голос",
- 2,9% – за партію "Громадянська позиція",
- 2,6% – за партію "Українська стратегія Гройсмана",
- 2,3% – за партію "Свобода",
- 1,6% – за партію "Опозиційний блок",
- 1,4% – за партію "Самопоміч",
- 0,7% – за партію "Національний корпус",
- за інші партії – загалом 0,8%.
Результати опитування КМІС / Скриншот
Загалом останнім часом рейтинг "Слуги народу" та "Батьківщини" трохи впав, а партія "Опозиційна платформа – За життя" навпаки зміцнила свої позиції. Рейтинг "Європейської солідарності" майже не змінився.
Опитування провели з 24 травня по 4 червня у всіх областях, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 1,7%.