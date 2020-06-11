Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці травня – на початку червня, то найбільше українців підтримали би президентську партію "Слуга народу".

Результати опитування щодо рейтингу партій опублікував КМІС.

Попередній рейтинг Які партії проходять до Ради, якби вибори відбулися в середині травня

Результати опитування серед тих, хто визначився:

28% проголосували б за партію "Слуга народу",

17,7% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

16,2% – за партію "Європейська Солідарність",

8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

4,7% – за партію "Сила і Честь",

4,7% – за "Партію Шарія",

4,5% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

3,8% – за партію "Голос",

2,9% – за партію "Громадянська позиція",

2,6% – за партію "Українська стратегія Гройсмана",

2,3% – за партію "Свобода",

1,6% – за партію "Опозиційний блок",

1,4% – за партію "Самопоміч",

0,7% – за партію "Національний корпус",

за інші партії – загалом 0,8%.



Результати опитування КМІС / Скриншот

Загалом останнім часом рейтинг "Слуги народу" та "Батьківщини" трохи впав, а партія "Опозиційна платформа – За життя" навпаки зміцнила свої позиції. Рейтинг "Європейської солідарності" майже не змінився.

Опитування провели з 24 травня по 4 червня у всіх областях, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 1,7%.