Закон про референдум: що обіцяють українцям та чи є небезпека маніпуляцій

Одна з передвиборчих обіцянок президента Зеленського – ухвалення нового закону про референдум як однієї з форм народовладдя. Яким буде новий закон, про червоні лінії, які треба закласти в документі, – в матеріалі 24 каналу.

Закон про референдум повинен бути дієвим

Проведення всеукраїнського референдуму гарантовано Конституцією України – III розділ. Утім, наголошують експерти, закон протягом багатьох років перебував у замороженому стані.

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За словами глави Комітету виборців України Олексія Кошеля, ми довго втрачали можливість використання надзвичайно такого дієвого інструменту демократії, як референдуми. А тема проведення референдуму використовувалася політиками для піару. При цьому була не публічна домовленість: далі ініціатив і акцій тема референдуму не рухається.

Було багато прикладів, коли партії збирали підписи, приносили в ЦВК чи до Верховної Ради і заявляли про референдум. І все. За винятком 2000 року, коли президент Кучма провів референдум щодо змін до Конституції. Але цей процес складно було назвати референдумом через велику кількість зауважень щодо чесності результатів,

– зауважує Олексій Кошель.

До того ж, умовні результати референдуму так і не були імплементовані в законодавство.



Кучма провів сумнівний референдум, результати якого так і не були втілені / Фото Facebook

Політолог Андрій Вігірінський зазначає: одна з форм демократії – участь громадян у загальнонаціональному і місцевому референдумах. А ці закони в нас фактично відсутні.

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Тому, підсумовують експерти, закони потрібні. Треба продумати тільки одне: щоб механізмом референдуму не зловживали.

Головне – щоб інструмент референдуму був і не надто простий, і не складний з точки зору реалізації. Аби не було, як з петиціями на сайті президента: звернення про все на світі – кадрові призначення, заборони кафе тощо,

– зауважує Андрій Вігірінський.

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Що буде в новому законі?

За словами першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука, на початку роботи третьої сесії Верховної Ради можливе винесення на розгляд законопроєкту про всеукраїнський референдум. Наразі робоча група опрацьовує документ. Існує низка питань, насамперед процедурних, які неможливо вирішити без активного обговорення із представниками ЦВК, Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації та Міністерства цифрової трансформації.

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Як зауважує член робочої групи, співголова ради спілки "Реанімаційний Пакет Реформ" Юлія Кириченко, основне питання, яке концептуально погоджено – які саме референдуми передбачатимуться законом.

Є обов’язкові референдуми, передбачені Конституцією. (Стаття 73 – виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України – "24"). Також закладений скасовуючий законодавчий референдум – за народною ініціативою українці можуть ініціювати скасування будь-якого закону. Закладається консультативний референдум – із загальнодержавних питань,

– зауважує Юлія Кириченко.



За народною ініціативою можна буде скасувати закони? Фото 24 каналу

Водночас експерт підкреслює: ініціювати відміну закону на референдумі можна, а от ухвалювати – ні. Референдум, наголошує Юлія Кириченко, не є процедурою для доопрацювання законних актів, які закладатимуть правові норми.

Андрій Вігірінський зазначає: важливо, щоб було чітко прописано: хто має право на збір підписів? Як вони перевірятимуться? Які терміни проведення референдуму, бо для цього потрібні гроші з бюджету. Форми агітації, формулювання питань, щоб не було маніпуляцій. Головне – в чому суспільна необхідність всеукраїнського референдуму?

Червоні лінії закону про референдум

Згідно статті 74 Конституції України – референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії. Експерти наголошують: треба поставити чіткі рамки, щоб не було двозначного тлумачення.

Чітко провести червоні лінії. Щоб проведення референдуму не призвело до зростання сепаратистських тенденцій, розгойдування суспільства. Це стосується питань мови, повноважень органів влади місцевого самоврядування. Не повинно бути завуальованих питань, які могли б призвести до збільшення ролі регіонів. Це серйозні ризики для держави,

– наголошує Олексій Кошель.



Головне, щоб були чіткі запобіжники щодо сепаратизму / Фото Getty

За словами Юлії Кириченко, не можна виносити на всеукраїнський референдум кадрові питання, також ті, що передбачають обмеження або скасування прав людини.

В законопроєкті про референдум прописані запобіжники. Не можна виносити питання, які зазіхають на національну безпеку, розпалюють міжнаціональну, міжетнічну ворожнечу. Або про введення смертної кари. Щодо проявів сепаратизму, якщо на всеукраїнський референдум захочуть винести питання, що становитиме небезпеку територіальній цілісності, то це неможливо,

– наголошує Юлія Кириченко.

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Крім того, зазначає експерт, є другий запобіжник – Конституційний суд. КСУ має право розглядати конституційність питання референдуму за народної ініціативи.

Місцеві референдуми

Юлія Кириченко зауважує: закон місцеві референдуми – наступний етап після завершення реформи децентралізації. Фахівці переконані: спочатку краще запустити місцеві референдуми. Зокрема, говорить Олексій Кошель, це досить дієвий механізм.



З референдумами про вступ до НАТО і ЄС не варто поспішати / Фото Getty

Андрій Вігірінський також переконаний: не можна зараз говорити про всеукраїнський референдум щодо вступу до НАТО або ЄС. Україна не відповідає критеріям цих організацій. НАТО і ЄС не приймуть наші заявки. Як тоді забезпечити виконання такого рішення референдуму?

В Україні немає історичної правової традиції участі в референдумах. Краще розпочати з місцевих референдумів. Щоб не знівелювати значення загальнонаціонального. Навчити людей голосувати і приймати на себе відповідальність на місцевому рівні. Аби людина могла зрозуміти значення участі в голосуванні,

– зауважує Андрій Вігірінський.