На розгляд до Верховної Ради днями надійшов законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Його до парламенту вніс президент та позначив як невідкладний. Чи можуть в Україні винести питання особливого статусу Донбасу на референдум, в разі прийняття цього законопроєкту, розповів спікер Дмитро Разумков.

На його думку, така ситуація є малоймовірною. Про це він розповів під час брифінгу у Мукачеві, передає Укрінформ.

Зверніть увагу Закон про референдум: Стефанчук розповів, коли Рада може його розглянути

Зміни, які нестимуть із собою зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися і тим більше прийматися українським народом,

– висловився він.

На думку Разумкова, Україна, як держава, дуже багато віддала за свою територію, яка поки що перебуває не під контролем української влади.

"Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало все коротшим", – підняв голова Ради тему окупованих територій.

Законопроєкт про референдум: коротко