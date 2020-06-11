Чи будуть виносити питання про особливий статус Донбасу на референдум: думка Разумкова
На розгляд до Верховної Ради днями надійшов законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Його до парламенту вніс президент та позначив як невідкладний. Чи можуть в Україні винести питання особливого статусу Донбасу на референдум, в разі прийняття цього законопроєкту, розповів спікер Дмитро Разумков.
На його думку, така ситуація є малоймовірною. Про це він розповів під час брифінгу у Мукачеві, передає Укрінформ.
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Зміни, які нестимуть із собою зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися і тим більше прийматися українським народом,
– висловився він.
На думку Разумкова, Україна, як держава, дуже багато віддала за свою територію, яка поки що перебуває не під контролем української влади.
"Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало все коротшим", – підняв голова Ради тему окупованих територій.
Законопроєкт про референдум: коротко
- Проведення референдуму в Україні може ініціювати Президент, Верховна Рада чи відбутися за народною ініціативою.
- Щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше три мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.
- Під час референдуму можуть виноситися на розгляд питання: про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше; питання загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
- Водночас, референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткі, без подійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
- Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.