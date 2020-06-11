Будут ли выносить вопрос об особом статусе Донбасса на референдум: мнение Разумкова
На рассмотрение в Верховную Раду на днях поступил законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Его в парламент внес президент и обозначил как неотложный. Могут ли в Украине вынести вопрос особого статуса Донбасса на референдум, в случае принятия этого законопроекта, рассказал спикер Дмитрий Разумков.
По его мнению, такая ситуация маловероятна. Об этом он рассказал во время брифинга в Мукачево, передает Укринформ.
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Изменения, которые будут нести с собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом,
– высказался он.
По мнению Разумкова, Украина, как государство, очень много отдала за свою территорию, которая пока находится не под контролем украинской власти.
"Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче", – поднял председатель Рады тему оккупированных территорий.
Законопроект о референдуме: коротко
- Проведение референдума в Украине может инициировать Президент, Верховная Рада или пройти по народной инициативе.
- Чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее трех миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Во время референдума могут выноситься на рассмотрение вопросы: об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем; вопросы общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями.
- В то же время, референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкие, без событийных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.