На рассмотрение в Верховную Раду на днях поступил законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Его в парламент внес президент и обозначил как неотложный. Могут ли в Украине вынести вопрос особого статуса Донбасса на референдум, в случае принятия этого законопроекта, рассказал спикер Дмитрий Разумков.

По его мнению, такая ситуация маловероятна. Об этом он рассказал во время брифинга в Мукачево, передает Укринформ.

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Изменения, которые будут нести с собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом,

– высказался он.

По мнению Разумкова, Украина, как государство, очень много отдала за свою территорию, которая пока находится не под контролем украинской власти.

"Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче", – поднял председатель Рады тему оккупированных территорий.

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