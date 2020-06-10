Президент Украины внес в Верховную Раду проект закона о референдуме. А вскоре депутаты могут за него проголосовать.

Когда депутаты могут рассмотреть этот законопроект

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, парламент может проголосовать за этот документ в первом чтении уже в 18 июня, сообщает "РБК-Украина".

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При этом он не ожидает, что с голосованием будут проблемы. И убежден, что за законопроект не проголосуют только депутаты от "Слуги народа",

"Уже 30 лет политики шли с этим обещанием, и вряд ли у них найдутся внятные аргументы, почему не должна заработать пятая статья Конституции, в которой предусмотрено народовластие", – заявил Стефанчук.

Объединительный характер референдума

Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме разработан ради реализации самого принципа народовластия. А также обещаний, данных перед прошлогодними выборами.

Он хотел бы, чтобы референдумы имели объединительный характер.

"Мы думаем над тем, чтобы показать мощь этого механизма в объединительном плане, как было с референдумом о независимости в 1991 году. Референдум – это помощь власти, чтобы иметь единое мнение украинского народа по каким-то важным вопросам", – сказал Стефанчук.