Президент України вніс до Верховної Ради проєкт закону про референдум. А вже невдовзі депутати можуть за нього проголосувати.

Коли депутати можуть розглянути цей законопроєкт

За словами першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, парламент може проголосувати за цей документ у першому читанні вже в 18 червня, повідомляє "РБК-Україна".

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При цьому він не очікує, що з голосуванням будуть проблеми. І переконаний, що за законопроєкт проголосують не лише депутати від "Слуги народу",

"Вже 30 років політики йшли з цією обіцянкою, і навряд чи у них знайдуться виразні аргументи, чому не повинна заробити п'ята стаття Конституції, в якій передбачено народовладдя", – заявив Стефанчук.

Об'єднавчий характер референдуму

Стефанчук заявив, що законопроєкт про референдум розроблений заради реалізації самого принципу народовладдя. А також обіцянок, даних перед минулорічними виборами.

Він хотів би, щоб референдуми мали об'єднавчий характер.

"Ми думаємо над тим, щоб показати міць цього механізму в об'єднавчому плані, як було з референдумом про незалежність 1991 року. Референдум – це допомога влади, щоб мати єдину думку українського народу щодо якихось важливих питань", – сказав Стефанчук.

Законопроєкт про референдум: головне

Проведення референдуму в Україні може ініціювати Президент, Верховна Рада чи відбутися за народною ініціативою.

Щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше три мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України. При цьому ж кожної адміністративної одиниці повинно бути як мінімум по 100 тисяч підписів.

Законопроєкт допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.

Під час референдуму можуть виноситися на розгляд питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше;

загальнодержавного значення;

про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Питання для національного референдуму мають бути чіткі, без подійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".

Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану. У випадку, якщо воєнний чи надзвичайний стан введений після призначення всеукраїнського референдуму, то процес референдуму зупиняється.