Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Чому у Києві знову брудне повітря

Станом на ранок 9 березня у Києві, як і в низці інших громад України, спостерігається погіршення стану повітря. Рівень забрудненості оцінюється як високий.

Причинами забруднення є пожежі в Київській області та безвітряна погода.

Радимо обмежити прогулянки та пити більше води,

– закликали в КМВА.

За даними IQAir, станом на 09:45 Київ посідає 17 місце серед найзабрудненіших міст у світі за станом повітря.



Київ потрапив до топу міст з найбруднішим повітрям / Скриншот

Найгірша ситуація з якістю повітря на Лівобережжі Києва. Так, у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах – найгірша якість повітря.

До слова, слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна у застосунку Київ Цифровий або за посиланням.

У суботу, 8 березня, у Києві також був високий рівень забруднення повітря. Причиною цього були пожежі та метеорологічні умови.