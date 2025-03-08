Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Раніше Київ серед найзабрудненіших міст світу: у повітрі столиці фіксують завислі речовини

Забруднене повітря у Києві

Вранці суботи у Києві знову спостерігається високий рівень забруднення повітря.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря,

– зазначили у КМДА.

До поліпшення ситуації рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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