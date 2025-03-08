Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Ранее Киев среди самых загрязненных городов мира: в воздухе столицы фиксируют взвешенные вещества
Загрязненный воздух в Киеве
Утром субботы в Киеве снова наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха,
– отметили в КГГА.
До улучшения ситуации рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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Обратите внимание! Следите за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени по ссылке и в приложении Киев Цифровой.