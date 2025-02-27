Найгірша ситуація очікується 2 березня у Житомирі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ventusky та "Ми-Україна".

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Якість повітря в Україні може значно погіршитися

Якість повітря в Україні вже кілька днів на низькому рівні. Ситуація погіршиться ще більше у березні.

Синоптики зазначають, що на Україну насувається брудна хмара, про що свідчать дані погодного радару Ventusky. Вона накриє Україну вже 1 березня.

Якість повітря погіршиться на кілька днів. Так, у деяких областях за показниками якість повітря буде нездоровою, а в інших навіть дуже нездоровою.

Найгірша ситуація очікується у Житомирі. Там 2 березня показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездоровий рівень).

1 березня хмару очікують у західних та східних областях, а вже 3 та 4 числа вона накриє і центральні, і південні регіони.

Додамо, що в Укргідрометцентрі заявили, що такого поняття як "брудна хмара" не існує, а сервіс Ventusky може помилятися у розрахунках. Якщо інформація про погіршення стану повітря підтвердиться, в Укргідрометцентрі обіцяють про це завчасно попередити.

Очікуване забруднення повітря в Україні (1-4 березня): скріншоти 24 Каналу