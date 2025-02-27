Худшая ситуация ожидается 2 марта в Житомире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ventusky и " Мы-Украина ".

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Качество воздуха в Украине может значительно ухудшиться

Качество воздуха в Украине уже несколько дней на низком уровне. Ситуация усугубится еще больше в марте.

Синоптики отмечают, что на Украину надвигается грязное облако, о чем свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Она накроет Украину уже 1 марта.

Качество воздуха ухудшится на несколько дней. Да, в некоторых областях по показателям качество воздуха будет нездоровым, а у других даже очень нездоровой.

Худшая ситуация ожидается в Житомире. Там 2 марта показатели загрязнения достигнут 317 единиц ( очень нездоровый уровень ).

1 марта облако ожидается в западных и восточных областях, а уже 3 и 4 числа она накроет и центральные, и южные регионы

Добавим, что в Укргидрометцентре заявили, что такого понятия как "грязное облако" не существует, сервис Ventusky может ошибаться в расчетах. Если информация об ухудшении состояния воздуха подтвердится, в Укргидрометцентре обещают об этом заранее предупредить.

Ожидаемое загрязнение воздуха в Украине (1-4 марта): скриншоты 24 Канала