Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Документ вже передали на розгляд керівництву парламенту.

Інформація про це міститься на сайті парламенту. Втім, текст законопроєкту і супровідні до нього документи поки відсутні.

Раніше Закон про референдум: коли запрацює гучна обіцянка Зеленського

Зауважимо, що раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв: парламентарі завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.

Загалом парламентська фракція "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це – законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

Зверніть увагу! 28 квітня президент підписав закон про відкриття ринку землі. Згідно з цим законом, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на всеукраїнському референдумі.

Що відомо про законопроєкт про всеукраїнський референдум

Старий закон про всеукраїнський референдум зберігав чинність з 2012 року, але він був визнаний неконституційним. У 2018 році його скасував Конституційний суд.

Тепер предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про зміни таких розділів Конституції:

III (Вибори. Референдум);

XIII (Внесення змін до Конституції).

А також:

вирішення питання загальнодержавного значення;

затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України;

припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, можна виносити одночасно не більше трьох питань.