Зеленський вніс у Раду законопроєкт про референдум
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Документ вже передали на розгляд керівництву парламенту.
Інформація про це міститься на сайті парламенту. Втім, текст законопроєкту і супровідні до нього документи поки відсутні.
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Зауважимо, що раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв: парламентарі завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.
Загалом парламентська фракція "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це – законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.
Зверніть увагу! 28 квітня президент підписав закон про відкриття ринку землі. Згідно з цим законом, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на всеукраїнському референдумі.
Що відомо про законопроєкт про всеукраїнський референдум
Старий закон про всеукраїнський референдум зберігав чинність з 2012 року, але він був визнаний неконституційним. У 2018 році його скасував Конституційний суд.
Тепер предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про зміни таких розділів Конституції:
- III (Вибори. Референдум);
- XIII (Внесення змін до Конституції).
А також:
- вирішення питання загальнодержавного значення;
- затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України;
- припинення дії закону або окремих його положень.
На всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, можна виносити одночасно не більше трьох питань.