Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про атаку Росії 17 січня

Противник застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", які пустив із Ростовської області, а також атакував Україну 50 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Оборонцям вдалося збити 33 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 10 безпілотників були локаціно втрачені.

Ворожі дрони влучили у підприємства на Одещині. Внаслідок падіння збитих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

9 ворожих безпілотників-імітаторів не досягли цілей, ще один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.