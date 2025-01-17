Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та ДСНС. Там показали кадри із наслідками російського терору.

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Які наслідки атаки БпЛА на Київщину

У Бучанському районі внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

У результаті загорілося двоповерхове приміщення, де розташовані заклади громадського харчування.

Внаслідок падіння уламків загорівся будинок / Фото ДСНС

Як уточнили в ДСНС, вогонь охопив кафе з прибудованою котельнею. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Вогонь гасили 23 рятувальники за допомогою 6 одиниць техніки.

Вибухова хвиля також завдала пошкоджень сусідньому приватному будинку.

Як ліквідовували пожежу в будинку: дивіться відео

Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждав 12-річний хлопчик – він отримав поранення ноги та був госпіталізований.

Як наслідки атаки БпЛА на Київщину / Фото Поліції Київщини та ДСНС

На місці події працюють правоохоронці. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження.