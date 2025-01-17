Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области и ГСЧС. Там показали кадры с последствиями российского террора.

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Какие последствия атаки БпЛА на Киевщину

В Бучанском районе в результате падения обломков вражеского дрона повреждены частный дом и автомобиль.

В результате загорелось двухэтажное помещение, где расположены заведения общественного питания.

В результате падения обломков загорелся дом / Фото ГСЧС

Как уточнили в ГСЧС, огонь охватил кафе с пристроенной котельной. Спасатели ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров. Огонь тушили 23 спасателя с помощью 6 единиц техники.

Взрывная волна также нанесла повреждения соседнему частному дому.

Как ликвидировали пожар в доме: смотрите видео

Известно, что в результате атаки пострадал 12-летний мальчик – он получил ранение ноги и был госпитализирован. Згодом у Київській ОВА повідомили, що він перебуває у задовільному стані.

Как последствия атаки БпЛА на Киевщину / Фото Полиции Киевщины и ГСЧС

На месте происшествия работают правоохранители. По фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство.