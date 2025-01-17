Внаслідок ударів пошкоджено фасади житлових будівель. Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.

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Що відомо про удар по Ізмаїльському району Одещини

Вночі Росія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками.

Атаку відбивали сили ППО. Як повідомляється, ціллю ворога була припортова інфраструктура.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак, внаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівль та житлового будинку.

На місці працюють всі відповідні служби, запевнили у ОВА. Правоохоронці фіксують наслідки чергової терористичної атаки росіян проти цивільного населення Одещини.