Це, на жаль, не минулося без наслідків та спричинило пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Які наслідки атаки на Київ

Росія атакувала українську столицю, застосувавши для цього ударних БпЛА. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль, проте не вдалося уникнути падіння уламків дрона на території одного з районів, а саме – Солом'янського.

За словами Кличка, уламок пошкодив легко авто. У транспортному засобі розірвало двигун та частково пошкодило салон. Пожежі внаслідок цього, на щастя, не виникло. Водночас інформації про загиблих або постраждалих також немає.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також підтвердив такі дані.

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, без постраждалих,

– написав він.

Нагадаємо, про вибухи в столиці стало відомо о 12:17. Незадовго до цього в Повітряних силах повідомили про рух ворожого ударного БпЛА в напрямку Києва зі сходу. Пізніше Кличко уточнював, що у центрі столиці по російських дронах працюють сили ППО.

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