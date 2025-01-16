Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. До речі, вночі оборонці неба збили 34 ворожі безпілотники.

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11:41, 16 січня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

11:21, 16 січня На Київщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

11:21, 16 січня Тривога у Київській області. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

11:10, 16 січня Рух ударних безпілотників: на півночі Полтавщини на межі з Черкаською областю. Курс південно-західний;

на Чернігівщині рухаються у бік Київщини.

11:01, 16 січня Загроза для Черкащини, зокрема, Золотоніського району.

10:33, 16 січня БпЛА на півночі Полтавщини. Курс південно-західний.

10:02, 16 січня Загроза на Чернігівщині.