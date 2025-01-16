Оборонцям неба вдалося збити 34 ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки цілей збила ППО

Ворог вночі атакував "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях,

– ідеться у повідомленні.

Ще 18 БпЛА-імітаторів локаційно втратили. Загалом зазначається, що кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на території Чернігівської області. Також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.