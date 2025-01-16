00:08, 16 січня

Офіцер ППО збив російський гелікоптер Мі-8 замість українського дрона. Внаслідок цього загинули 3 окупантів.

Міноборони хотіло отримати 200 мільйонів рублів за гелікоптер. Однак, суд відмовив. Пашков "вирушить самостійно" у колонію-поселення, де буде відбувати термін.