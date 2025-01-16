Про головні новини 16 січня, – ситуацію на фронті, наслідки російських атак, успіхи Сил оборони, – повідомляє 24 Канал.
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Окупанти просуваються в Часовому Яр й Торецьку: аналіз ISW
Аналітики пишуть, що окупаційні війська просунулися на трьох напрямках. Зокрема, до Борової, у Часовому Ярі та Торецьку.
У Тамбовській області дрони атакували пороховий завод
У місті Котовськ Тамбовської області прогриміла серія вибухів. Окупанти скаржилися на атаку дронів.
Російські телеграм-канали писали, що, попередньо, БпЛА рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать. Там теж лунали вибухи.
Росіяни окупували Нескучне, ЗСУ відновили положення біля Успенівки, – DeepState
Аналітики оновили свою карту бойових дій. Зокрема, зазначили, що Сили Оборони відновили положення біля Успенівки.
Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів.
У Росії посадили офіцера ППО
Офіцер ППО збив російський гелікоптер Мі-8 замість українського дрона. Внаслідок цього загинули 3 окупантів.
Міноборони хотіло отримати 200 мільйонів рублів за гелікоптер. Однак, суд відмовив. Пашков "вирушить самостійно" у колонію-поселення, де буде відбувати термін.