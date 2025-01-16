Про головні новини 16 січня, – ситуацію на фронті, наслідки російських атак, успіхи Сил оборони, – повідомляє 24 Канал.

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05:20, 16 січня

Окупанти просуваються в Часовому Яр й Торецьку: аналіз ISW

Аналітики пишуть, що окупаційні війська просунулися на трьох напрямках. Зокрема, до Борової, у Часовому Ярі та Торецьку.

02:53, 16 січня

У Тамбовській області дрони атакували пороховий завод

У місті Котовськ Тамбовської області прогриміла серія вибухів. Окупанти скаржилися на атаку дронів.

Російські телеграм-канали писали, що, попередньо, БпЛА рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать. Там теж лунали вибухи.

02:13, 16 січня

Росіяни окупували Нескучне, ЗСУ відновили положення біля Успенівки, – DeepState

Аналітики оновили свою карту бойових дій. Зокрема, зазначили, що Сили Оборони відновили положення біля Успенівки.

Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів.

00:08, 16 січня

У Росії посадили офіцера ППО

Офіцер ППО збив російський гелікоптер Мі-8 замість українського дрона. Внаслідок цього загинули 3 окупантів.

Міноборони хотіло отримати 200 мільйонів рублів за гелікоптер. Однак, суд відмовив. Пашков "вирушить самостійно" у колонію-поселення, де буде відбувати термін.