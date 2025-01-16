Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Кстати, ночью защитники неба сбили 34 вражеских беспилотника.

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11:41, 16 января Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

11:21, 16 января На Киевщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

11:21, 16 января Тревога в Киевской области. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

11:10, 16 января Движение ударных беспилотников: на севере Полтавщины на границе с Черкасской областью. Курс юго-западный;

на Черниговщине движутся в сторону Киевской области.

11:01, 16 января Угроза для Черкасской области, в частности, Золотоношского района.

10:33, 16 января БПЛА на севере Полтавщины. Курс юго-западный.

10:02, 16 января Угроза на Черниговщине.