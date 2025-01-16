Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Кстати, ночью защитники неба сбили 34 вражеских беспилотника.
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Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
На Киевщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
Тревога в Киевской области. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом ударных БПЛА.
Движение ударных беспилотников:
- на севере Полтавщины на границе с Черкасской областью. Курс юго-западный;
- на Черниговщине движутся в сторону Киевской области.
Угроза для Черкасской области, в частности, Золотоношского района.
БПЛА на севере Полтавщины. Курс юго-западный.
Угроза на Черниговщине.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников в Сумской области.