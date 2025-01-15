Близько 20:00 окупанти розпочали атаку БпЛА з півночі. Першу група безпілотників зайшла на Сумщину, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення КОВА.

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На Київщині працює ППО

Біля 22:26 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. За двадцять хвилин в області пролунали вибухи.

У Київській обласній військовій адміністрації пояснили, що у повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликала місцева влада.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 січня країна-агресорка здійснила масовану атаку на українську енергетику, використавши понад 70 дронів і понад 40 ракет.

Відомо, що силами ППО були збиті 47 ударних БпЛА "Shahed" / дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).