Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що під час удару росіяни атакували об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

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Скільки ракет та дронів збили над Україною

В Повітряних силах зазначили, що росіяни атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 117 повітряних цілей противника: