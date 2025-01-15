Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що під час удару росіяни атакували об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.
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Скільки ракет та дронів збили над Україною
В Повітряних силах зазначили, що росіяни атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 117 повітряних цілей противника:
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску — Бєлгородська область);
- 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська область);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська область);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область);
- 74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).