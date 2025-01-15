Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что во время удара россияне атаковали объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.

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Сколько ракет и дронов сбили над Украиной

В Воздушных силах отметили, что россияне атаковали Украину ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 117 воздушных целей противника:

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN (район пуска - Белгородская область);

7 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (район пусков – Тульская область);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);

74 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;

3 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

Важно! В Воздушных силах подчеркнули, что далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.