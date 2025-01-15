06:02, 15 января

В 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который расположен в Мурманской области.

По данным мониторов, враг также делал пуски ракет "Калибр" и с самолетов ТУ-22М3. В воздух враг поднял и МиГ-31К – носитель "Кинжала", однако пуски не осуществлял.

