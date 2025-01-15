Какие области оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших – сообщает 24 Канал.
К теме Россия подняла в воздух Ту-95МС: есть угроза ракетной атаки
Главное об атаке 15 января
Часть крылатых ракет враг направил в Черкасскую область. Так, вблизи Черкасс и в окрестностях города работали системы и средства ПВО.
В Харькове прогремела серия мощных взрывов.
Первые ракеты зафиксировали на Харьковщине. Враг атакует прифронтовой регион баллистическим вооружением.
Кроме того, Россия запустила крылатые ракеты с разных направлений.
В 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который расположен в Мурманской области.
По данным мониторов, враг также делал пуски ракет "Калибр" и с самолетов ТУ-22М3. В воздух враг поднял и МиГ-31К – носитель "Кинжала", однако пуски не осуществлял.
Россия ночью терроризировала "Шахедами"
В ночь на 15 января российские захватчики атаковали Украину ударными дронами. Под ударом оказались различные области.
Уже на рассвете враг запустил ракеты различных типов по территории Украины.