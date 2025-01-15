06:02, 15 січня

О 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья", який розташований у Мурманській області.

За даними моніторів, ворог також робив пуски ракет "Калібр" та з літаків ТУ-22М3. В повітря ворог підняв і МіГ-31К – носій "Кинджалу", однак пуски не здійснював.

