Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.
До теми Росія підійняла в повітря Ту-95МС: є загроза ракетної атаки
Головне про атаку 15 січня
Частину крилатих ракет ворог спрямував на Черкащину. Так, поблизу Черкас та на околицях міста працювали системи та засоби ППО.
У Харкові пролунала серія потужних вибухів.
Перші ракети зафіксували на Харківщині. Ворог атакує прифронтовий регіон балістичним озброєнням.
Крім того, Росія запустила крилаті ракети з різних напрямків.
О 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья", який розташований у Мурманській області.
За даними моніторів, ворог також робив пуски ракет "Калібр" та з літаків ТУ-22М3. В повітря ворог підняв і МіГ-31К – носій "Кинджалу", однак пуски не здійснював.
Росія вночі тероризувала "Шахедами"
У ніч проти 15 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Під ударом опинилися різні області.
Вже вдосвіта ворог запустив ракети різних типів по території України.