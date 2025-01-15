Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Бомбардувальники, здатні нести крилаті ракети Х-101, рухаються до пускових рубежів.

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Ракетна загроза: у небу злетіли Ту-95МС

Перед 3 годиною ранку 15 січня моніторингові спільноти почали писати, що з Оленьї в Росії злетіли кілька стратегічних бомбардувальників авіації Росії Ту-95МС. Повідомляли про різну кількість, від 3 до 6.

Повітряні сили за кілька хвилин підтвердили цю інформацію: справді, зафіксовано зліт групи Ту-95МС у Мурманській області. Військові закликали стежити за наступними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За попередніми розрахунками, якщо виліт бойовий і відбудуться пуски крилатих ракет із району Енгельса, тоді в нашому повітряному просторі вони будуть близько 05:20 – 06:00. Якщо ж пуски будуть з району Каспійського моря, ракети долетять між 06:30 та 07:30.

Зауважимо, що попередня масована ракетна атака на Україну відбулася 25 грудня 2024 року. Росія завдала удару, зокрема по енергетичній інфраструктурі, наслідками були пожежі й руйнування у багатьох областях.

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