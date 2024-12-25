По областях на місцях влучань виникли пожежі, а також були постраждалі та загиблі. Усе, що відомо про російську масовану атаку по Україні на Різдво, 25 грудня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Графіки до кінця доби: як вимикатимуть світло 25 грудня

Скільки загалом була тривога в Україні 25 грудня

Свої ударні дрони-камікадзе російська армія почала запускати по Україні ще о 13:15 24 грудня. Відтоді увесь вечір того дня, а також всю ніч та ранок 25 грудня по областях оголошували повітряну тривогу.

Дрони діставалися й до західних областей України. О 05:41 25 грудня тривогу також почали оголошувати й через загрозу застосування ворожих ракет з літаків Ту-95. Також попереджали про застосування балістики ворогом та ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

Під атакою опинилися центральні та західні області України. О 08:20 оголосили відбій тривоги.

Вже близько 09:45 по всій нашій країні знову почала ширитися тривога через загрозу застосування ворожих крилатих ракет. Відбій тривоги пролунав о 10:21 щодо ракетної небезпеки, а об 11:11 щодо дронової.

Вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, у Кременчуці на Полтавщині та на Івано-Франківщині.

Які наслідки ворожих обстрілів по областях

Харків

Росія під час масованої атаки 25 грудня завдала 12 ракетних ударів по Харкову. Через ворожу атаку без електропостачання у Харкові та частково в області залишилися 500 тисяч абонентів. Також в місті є проблема з тепло та водопостачанням – близько 520 тисяч абонентів без цих послуг.

Загалом, у Харкові під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Зазнали поранень шість мирних мешканців: п'ять чоловіків та жінка.

Наслідки ворожої атаки по Харкову / Фото Анни Черненко, 24 Канал

Попередньо встановлено, що по Салтівському району атака була здійснена ракетами типу С-400, по Немишлянському – Х-35. Точний тип ракет, якими було завдано інших ударів, встановлюється.

За даними ОВА, у Харкові через російську атаку зафіксовано пошкодження 74 будівлі. Загалом у цих будівлях вибито 840 вікон. Обстеження ще триває.

Київська область

Київську область майже всю ніч атакували дрони. Як зауважили в КМВА, сили ППО протягом кількох годин збивали ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Разом з тим, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах пошкоджено 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та 3 приватні будинки. В будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Львівська область

Голова Львівської ОВА Максим Козицький подякував українським захисникам, які відбивали ворожу атаку. Він наголосив, що завдяки воїнам на різних фронтах для Львівщини російська атака минула без наслідків.

Івано-Франківська область

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, під час ранкової тривоги ворог завдав удару по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Згодом стало відомо, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 114 рятувальників та 36 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Прикарпатті / Фото ДСНС

Світла не було у Калуші, Бурштині та Івано-Франківську. Згодом там почали відновлювати електроенергію, хоча у Бурштині й досі подекуди є проблеми з теплопостачанням.

Мер Івано-Франківська Роман Марцінків розповів, що попередньо, у місті минулося без влучань.

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що 25 грудня через ракетну атаку по енергетичних об'єктах області загинула людина. На місцях влучань працювали рятувальники.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки у Дніпропетровській області / Фото ДСНС

Сергій Лисак також наголосив, що у Дніпрі фахівці обстежують атаковані зранку росіянами території. Вже є попередні результати.

У Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Вікна побиті у дев'ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники приборкали вогонь,

– вказав глава ОВА.

Наслідки російської атаки по Дніпру / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Поруч з людьми перебувають представники всіх служб і благодійники. Жертви атаки отримують необхідні матеріали, аби тимчасово закрити пошкодження.

Вінницька область

На Вінниччині внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені.

Житомирська область

Внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі було пошкоджено дерев'яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Чернівецька область

Вранці сили ППО знищили над Буковиною ворожу ракету. На місці падіння уламків у Чернівецькому районі працюють всі профільні служби.

Загиблих, постраждалих і руйнувань, на щастя, немає.

Полтавська область

У Полтавській ОВА повідомили, що за попередньою інформацією, минулося без влучань у цивільні об'єкти та постраждалих.

Втім, є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області під прицілом ворога теж була критична інфраструктура.

Скільки ворожих цілей знищила ППО

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 25 грудня 2024 року Росія завдала комбінованого масованого удару. Ворог бив по об'єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Шахед" та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

2 балістичні ракети KN-23,

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400,

12 крилатих ракет "Калібр",

50 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації,

106 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів.

Сили ППО провели потужну бойову роботу і збили 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ, "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Російська ракета залітала в Молдову та Румунію

Під час атаки російська ракета залетіла у Молдову та Румунію. Так, одна з ракет, запущених Росією, була помічена патрулем Молдови у прикордонні в напрямку Ямпіль – Косеуц.

Згодом одна з ракет нібито перетнула повітряний простір Молдови в районі Отач – Могилів-Подільський і вийшла через кордон з Румунією в районі Дорохой-Герца. Наразі молдовська сторона веде додаткові перевірки.

У Молдові офіційно визнають, що російська ракета дійсно перетнула повітряний простір країни. Мая Санду також засудила злочинні дії Кремля, які порушують міжнародне право.

Водночас у Румунії стверджують, що ракета буцімто не перетинала їхній повітряний простір. Стверджується, що сили та засоби ППО не фіксували ворожих цілей.

Польща, своєю чергою, підіймала авіацію через російську атаку на Україну, повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

Як відреагував Зеленський на ворожу атаку на Різдво

Володимир Зеленський відреагував на російську масовану атаку і наголосив, що кожен російський удар потребує часу на підготовку. Це не спонтанне рішення, а усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати.

Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

Яка ситуація в Україні зі світлом після обстрілів

На тлі масованої атаки Росії в Україні превентивно вимикали світло. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія вкотре масовано атакує енергетичну інфраструктуру України.

Оператор системи передачі вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження,

– повідомив Галущенко.

У ДТЕК згодом зазначили, що внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС компанії. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Після ворожої атаки в Укренерго зазначили, що 25 грудня до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.