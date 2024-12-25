По областям на местах попаданий возникли пожары, а также были пострадавшие и погибшие. Все, что известно о российской массированной атаке по Украине на Рождество, 25 декабря, – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько всего была тревога в Украине 25 декабря

Свои ударные дроны-камикадзе российская армия начала запускать по Украине еще в 13:15 24 декабря. С тех пор весь вечер того дня, а также всю ночь и утро 25 декабря по областям объявляли воздушную тревогу.

Дроны добирались и до западных областей Украины. В 05:41 25 декабря тревогу также начали объявлять и из-за угрозы применения вражеских ракет с самолетов Ту-95. Также предупреждали о применении баллистики врагом и ракет типа "Калибр" с Черного моря.

Под атакой оказались центральные и западные области Украины. В 08:20 объявили отбой тревоги.

Уже около 09:45 по всей нашей стране снова начала распространяться тревога из-за угрозы применения вражеских крылатых ракет. Отбой тревоги прозвучал в 10:21 по ракетной опасности, а в 11:11 по дроновой.

Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Кривом Роге, в Кременчуге на Полтавщине и на Ивано-Франковщине.

Какие последствия вражеских обстрелов по областям

Харьков

Россия во время массированной атаки 25 декабря нанесла 12 ракетных ударов по Харькову. Из-за вражеской атаки без электроснабжения в Харькове и частично в области остались 500 тысяч абонентов. Также в городе есть проблема с тепло и водоснабжением – около 520 тысяч абонентов без этих услуг.

В общем, в Харькове под вражескими ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Получили ранения шесть мирных жителей: пять мужчин и женщина.

Последствия вражеской атаки по Харькову / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Предварительно установлено, что по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому – Х-35. Точный тип ракет, которыми были нанесены другие удары, устанавливается.

По данным ОВА, в Харькове из-за российской атаки зафиксировано повреждение 74 здания. Всего в этих зданиях выбито 840 окон. Обследование еще продолжается.

Киевская область

Киевскую область почти всю ночь атаковали дроны. Как отметили в КМВА, силы ПВО в течение нескольких часов сбивали вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Вместе с тем, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.

Львовская область

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарил украинских защитников, которые отражали вражескую атаку. Он отметил, что благодаря воинам на разных фронтах для Львовской области российская атака прошла без последствий.

Ивано-Франковская область

Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, во время утренней тревоги враг нанес удар по Прикарпатью. Вследствие этого часть области – без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 114 спасателей и 36 единиц техники.

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на Прикарпатье / Фото ГСЧС

Света не было в Калуше, Бурштыне и Ивано-Франковске. Впоследствии там начали восстанавливать электроэнергию, хотя в Бурштыне до сих пор кое-где есть проблемы с теплоснабжением.

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив рассказал, что предварительно, в городе обошлось без попаданий.

Днепропетровская область

Председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что 25 декабря из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек. На местах попаданий работали спасатели.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Днепропетровской области / Фото ГСЧС

Сергей Лысак также отметил, что в Днепре специалисты обследуют атакованные утром россиянами территории. Уже есть предварительные результаты.

В Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Окна побиты в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники укротили огонь,

– указал глава ОГА.

Последствия российской атаки по Днепру / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Рядом с людьми находятся представители всех служб и благотворители. Жертвы атаки получают необходимые материалы, чтобы временно закрыть повреждения.

Винницкая область

В Винницкой области в результате ночной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что по состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны.

Житомирская область

В результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Черновицкая область

Утром силы ПВО уничтожили над Буковиной вражескую ракету. На месте падения обломков в Черновицком районе работают все профильные службы.

Погибших, пострадавших и разрушений, к счастью, нет.

Полтавская область

В Полтавской ОГА сообщили, что по предварительной информации, прошло без попаданий в гражданские объекты и пострадавших.

Впрочем, есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе. Специалисты уже работают над восстановлением.

Кировоградская область

В Кировоградской области под прицелом врага тоже была критическая инфраструктура.

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 25 декабря 2024 года Россия нанесла комбинированный массированный удар. Враг бил по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Шахед" и дронами-имитаторами других типов.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника:

2 баллистические ракеты KN-23,

10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,

12 крылатых ракет "Калибр",

50 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации,

106 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ, "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

54 ударных БПЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения.

Российская ракета залетала в Молдову и Румынию

Во время атаки российская ракета залетела в Молдову и Румынию. Так, одна из ракет, запущенных Россией, была замечена патрулем Молдовы в приграничье в направлении Ямполь – Косеуц.

Впоследствии одна из ракет якобы пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отач – Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией в районе Дорохой-Герца. Сейчас молдавская сторона ведет дополнительные проверки.

В Молдове официально признают, что российская ракета действительно пересекла воздушное пространство страны. Майя Санду также осудила преступные действия Кремля, которые нарушают международное право.

В то же время в Румынии утверждают, что ракета якобы не пересекала их воздушное пространство. Утверждается, что силы и средства ПВО не фиксировали вражеских целей.

Польша, в свою очередь, поднимала авиацию из-за российской атаки на Украину, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Как отреагировал Зеленский на вражескую атаку на Рождество

Владимир Зеленский отреагировал на российскую массированную атаку и подчеркнул, что каждый российский удар требует времени на подготовку. Это не спонтанное решение, а осознанный выбор не только целей, но и времени и даты.

Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света.

Какая ситуация в Украине со светом после обстрелов

На фоне массированной атаки России в Украине превентивно выключали свет. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия в очередной раз массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения,

– сообщил Галущенко.

В ДТЭК впоследствии отметили, что в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС компании. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.

После вражеской атаки в Укрэнерго отметили, что 25 декабря до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.