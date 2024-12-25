По областям на местах попаданий возникли пожары, а также были пострадавшие и погибшие. Все, что известно о российской массированной атаке по Украине на Рождество, 25 декабря, – читайте в материале 24 Канала.
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Сколько всего была тревога в Украине 25 декабря
Свои ударные дроны-камикадзе российская армия начала запускать по Украине еще в 13:15 24 декабря. С тех пор весь вечер того дня, а также всю ночь и утро 25 декабря по областям объявляли воздушную тревогу.
Дроны добирались и до западных областей Украины. В 05:41 25 декабря тревогу также начали объявлять и из-за угрозы применения вражеских ракет с самолетов Ту-95. Также предупреждали о применении баллистики врагом и ракет типа "Калибр" с Черного моря.
Под атакой оказались центральные и западные области Украины. В 08:20 объявили отбой тревоги.
Уже около 09:45 по всей нашей стране снова начала распространяться тревога из-за угрозы применения вражеских крылатых ракет. Отбой тревоги прозвучал в 10:21 по ракетной опасности, а в 11:11 по дроновой.
Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Кривом Роге, в Кременчуге на Полтавщине и на Ивано-Франковщине.
Какие последствия вражеских обстрелов по областям
- Харьков
Россия во время массированной атаки 25 декабря нанесла 12 ракетных ударов по Харькову. Из-за вражеской атаки без электроснабжения в Харькове и частично в области остались 500 тысяч абонентов. Также в городе есть проблема с тепло и водоснабжением – около 520 тысяч абонентов без этих услуг.
В общем, в Харькове под вражескими ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Получили ранения шесть мирных жителей: пять мужчин и женщина.
Последствия вражеской атаки по Харькову / Фото Анны Черненко, 24 Канал
Предварительно установлено, что по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому – Х-35. Точный тип ракет, которыми были нанесены другие удары, устанавливается.
По данным ОВА, в Харькове из-за российской атаки зафиксировано повреждение 74 здания. Всего в этих зданиях выбито 840 окон. Обследование еще продолжается.
- Киевская область
Киевскую область почти всю ночь атаковали дроны. Как отметили в КМВА, силы ПВО в течение нескольких часов сбивали вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
Вместе с тем, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.
- Львовская область
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарил украинских защитников, которые отражали вражескую атаку. Он отметил, что благодаря воинам на разных фронтах для Львовской области российская атака прошла без последствий.
- Ивано-Франковская область
Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, во время утренней тревоги враг нанес удар по Прикарпатью. Вследствие этого часть области – без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Впоследствии стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 114 спасателей и 36 единиц техники.
Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на Прикарпатье / Фото ГСЧС
Света не было в Калуше, Бурштыне и Ивано-Франковске. Впоследствии там начали восстанавливать электроэнергию, хотя в Бурштыне до сих пор кое-где есть проблемы с теплоснабжением.
Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив рассказал, что предварительно, в городе обошлось без попаданий.
- Днепропетровская область
Председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что 25 декабря из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек. На местах попаданий работали спасатели.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Днепропетровской области / Фото ГСЧС
Сергей Лысак также отметил, что в Днепре специалисты обследуют атакованные утром россиянами территории. Уже есть предварительные результаты.
В Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Окна побиты в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники укротили огонь,
– указал глава ОГА.
Последствия российской атаки по Днепру / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака
Рядом с людьми находятся представители всех служб и благотворители. Жертвы атаки получают необходимые материалы, чтобы временно закрыть повреждения.
- Винницкая область
В Винницкой области в результате ночной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры.
Первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что по состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны.
- Житомирская область
В результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
- Черновицкая область
Утром силы ПВО уничтожили над Буковиной вражескую ракету. На месте падения обломков в Черновицком районе работают все профильные службы.
Погибших, пострадавших и разрушений, к счастью, нет.
- Полтавская область
В Полтавской ОГА сообщили, что по предварительной информации, прошло без попаданий в гражданские объекты и пострадавших.
Впрочем, есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе. Специалисты уже работают над восстановлением.
- Кировоградская область
В Кировоградской области под прицелом врага тоже была критическая инфраструктура.
Сколько вражеских целей уничтожила ПВО
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 25 декабря 2024 года Россия нанесла комбинированный массированный удар. Враг бил по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Шахед" и дронами-имитаторами других типов.
В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника:
- 2 баллистические ракеты KN-23,
- 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
- 12 крылатых ракет "Калибр",
- 50 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации,
- 106 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов.
Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 113 воздушных целей:
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ, "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 54 ударных БПЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения.
Российская ракета залетала в Молдову и Румынию
Во время атаки российская ракета залетела в Молдову и Румынию. Так, одна из ракет, запущенных Россией, была замечена патрулем Молдовы в приграничье в направлении Ямполь – Косеуц.
Впоследствии одна из ракет якобы пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отач – Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией в районе Дорохой-Герца. Сейчас молдавская сторона ведет дополнительные проверки.
В Молдове официально признают, что российская ракета действительно пересекла воздушное пространство страны. Майя Санду также осудила преступные действия Кремля, которые нарушают международное право.
В то же время в Румынии утверждают, что ракета якобы не пересекала их воздушное пространство. Утверждается, что силы и средства ПВО не фиксировали вражеских целей.
Польша, в свою очередь, поднимала авиацию из-за российской атаки на Украину, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.
Как отреагировал Зеленский на вражескую атаку на Рождество
Владимир Зеленский отреагировал на российскую массированную атаку и подчеркнул, что каждый российский удар требует времени на подготовку. Это не спонтанное решение, а осознанный выбор не только целей, но и времени и даты.
Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине,
– подчеркнул Зеленский.
По словам президента, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света.
Какая ситуация в Украине со светом после обстрелов
На фоне массированной атаки России в Украине превентивно выключали свет. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия в очередной раз массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.
Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения,
– сообщил Галущенко.
В ДТЭК впоследствии отметили, что в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС компании. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.
После вражеской атаки в Укрэнерго отметили, что 25 декабря до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
- для бытовых потребителей: 05:48 – 23:59 – до трех очередей отключений одновременно;
- для бизнеса и промышленности: 15:00 – 23:59 – применение графиков ограничения мощности.