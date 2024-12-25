У ДТЕК повідомили, що внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджене обладнання ТЕС, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Графіки повертаються

Росія 13 раз від початку року масовано атакувала об’єкти енергетики. Внаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Довідка: З графіками вимушеного застосування обмежень у вашому регіоні — можете ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком,

– закликали в Укренерго.

До слова, як повідомив президент Зеленський, російська армія 25 грудня запустила понад 70 ракет та більш ніж 100 ударних дронів під час атаки на Україну.