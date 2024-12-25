Зокрема, у Дніпропетровській області через атаку є загиблий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Що відомо про удар по Дніпропетровщині сьогодні

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що 25 грудня через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина.

"Співчуття рідним та близьким", – написав посадовець.

Все, що відомо про нову цинічну атаку ворога у святковий день – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зауважимо, під ударом під час різдвяної атаки Росії, зокрема, опинилися теплоелектростанції ДТЕК. У компанії повідомили про значні пошкодження обладнання ТЕС. Наразі енергетики працюють над усуненням наслідків та відновленням роботи. У частині областей застосовані графіки відключень.

Вперше на Різдво ворог вдарив по Дніпру близько 06:32 – тоді у місті прогриміли вибухи. Однак ворог не зупинився і після невеликої перерви знову повторно атакував регіон – вже о 9:47. За кілька хвилин після цього вибух пролунав у місті Самар, що в Дніпропетровській області.